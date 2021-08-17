Превышение концентрации аммиака в Актау: на «КазАзот» назначена проверка

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Превышение концентрации аммиака специалисты выявили в ходе мониторинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В ходе ночного рейда специалисты департамента экологии по Мангистауской области в ТОО «КазАзот» выявлено превышение нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны, сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.

«На основании представления природоохранной прокуратуры региона в отношении предприятия назначена внеплановая проверка», - сообщили экологи.

О результатах будет сообщено дополнительно.Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.Сегодня, 17 августа, выбросы с предприятия снова вызвали негодование жителей Актау, сообщает Lada.

Дымку со стороны предприятия «КазАзот» снял на видео местный житель.