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Превышение концентрации аммиака в Актау: на «КазАзот» назначена проверка
17 Августа 2021 20:32
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Превышение концентрации аммиака специалисты выявили в ходе мониторинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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В ходе ночного рейда специалисты департамента экологии по Мангистауской области в ТОО «КазАзот» выявлено превышение нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны, сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.
«На основании представления природоохранной прокуратуры региона в отношении предприятия назначена внеплановая проверка», - сообщили экологи.О результатах будет сообщено дополнительно.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.
Сегодня, 17 августа, выбросы с предприятия снова вызвали негодование жителей Актау, сообщает Lada.
Дымку со стороны предприятия «КазАзот» снял на видео местный житель.
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