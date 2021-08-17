+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Превышение концентрации аммиака в Актау: на «КазАзот» назначена проверка

17 Августа 2021 20:32
Поделиться:
Превышение концентрации аммиака в Актау: на «КазАзот» назначена проверка

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Превышение концентрации аммиака специалисты выявили в ходе мониторинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Новости по теме
В столице завершился четвертый тур по травле комаров и мошек
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 16 августа в Нур-Султане Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 15 августа

В ходе ночного рейда специалисты департамента экологии по Мангистауской области в ТОО «КазАзот» выявлено превышение нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны, сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.

«На основании представления природоохранной прокуратуры региона в отношении предприятия назначена внеплановая проверка», - сообщили экологи.

О результатах будет сообщено дополнительно.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.
Сегодня, 17 августа, выбросы с предприятия снова вызвали негодование жителей Актау, сообщает Lada.

Дымку со стороны предприятия «КазАзот» снял на видео местный житель.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Мангистауская область  
Поделиться:
Новости по теме
В столице завершился четвертый тур по травле комаров и мошек
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 16 августа в Нур-Султане
Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 15 августа
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Какие карантинные меры будут в школах Алматы
3 Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан
4 Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
5 Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
6 46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 16 августа в Нур-Султане
Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 15 августа
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Какие карантинные меры будут в школах Алматы
Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан
Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив