28 Июня 2022 22:29

Превышение дымности выявили у 11 работающих на дизтопливе автобусов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи и полицейские проводят акцию «Чистый воздух», цель которой проверить выбросы отработавших газов на соответствие экологическим нормам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента экологии Азамат Бектасов проинформировал, что за 10 дней специалисты испытательной лаборатории провели замеры 15 микроавтобусов, работающих на дизельном топливе. В результате обнаружили превышения по дымности у 11 автотранспортных средств.

«По выявленным превышениям сотрудники полиции применяют меры по привлечению к административной ответственности, предусмотренной статьей «Эксплуатация автомототранспортных средств и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах». Н а физических лиц н аложили четыре штрафа на общую сумму 61 260 тенге, вынесли семь предупреждений», - сказал А.Бектасов.

Акция продлится до 4-го июля.



