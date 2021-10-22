Превышение дымности автобусов в 10 раз зафиксировали экологи в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О результатах работы отдела лабораторно-аналитического контроля за девять месяцев рассказали в департаменте экологии по Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела Дамир Жумабаев в прямом эфире в социальных сетях объяснил, чем занимается испытательная лаборатория отдела.

«Лаборатория аккредитована на проведение исследований атмосферного воздуха населенных пунктов, санитарно-защитной и селитебной зон по 17 показателям, по выбросам в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения по 11 показателям; природной воды - по 35 показателям, сточной - по 34 показателям; по контролю загрязнения почвы по 17 показателям. По объектам окружающей среды лаборатория аккредитована на исследование мощности эквивалентной дозы гамма-излучения», - сообщил Д. Жумабаев.

С начала года специалисты лаборатории проверили 65 объектов, отобрали более 5,8 тысяч проб. Выявили 270 превышений.

«Специалисты лаборатории проводят контроль загрязнения атмосферного воздуха в рамках мониторинга эмиссий предприятий. Выезжали на 13 объектов. Превышения нормативов не было. В рамках обеспечения соблюдения природопользователями мероприятий по сокращению выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий проводились инструментальные замеры на границе санитарно-защитных зон в дни их прогнозирования. Превышений не было», - сообщил Д. Жумабаев.

Он добавил, что в этом году, по данным филиала РГП «Казгидромет», по области наблюдалось семь случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха, фактов экстремально высокого загрязнения воздуха и водных объектов не было. Согласно результатам анализа атмосферного воздуха, превышений предельно-допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе в период высокого загрязнения не обнаружено.

«Совместно с полицейскими проводили замеры выбросов отработанных газов от автобусов на соответствие экологическим нормам. Летом у пяти из шести проверенных микроавтобусов, работающих на дизельном топливе, выявили превышения по дымности в 5 и более раз. Буквально на днях завершилась акция «Автобус». У шести из восьми автобусов при проведении замеров обнаружено превышение дымности в 10 и более раз», - добавил Д. Жумабаев.