29 Июня 2022 13:50

Превышение допустимых вредных выбросов выявили на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», в ходе которой были выявлены факты превышения выбросов отравляющих веществ в атмосферу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверки были взяты пробы сточных вод от стационарных источников ТОО «АНПЗ», промышленных выбросов, а также пробы сброса на испарительную площадку «Тухлая балка» с целью проведения химического анализа. По результатам проверки установлен факт превышения предельно допустимых выбросов углекислого газа из котла №3 и оксида азота и диоксида азота из котла №4, расположенного в теплоэлектроцентрали ТОО «АНПЗ». Также стало известно о выходе природного газа из светильников газораспределительных шкафов, расположенных на территории завода», - сообщил заместитель руководителя департамента экологии по Атырауской области Сырым Тлегенов.

Он также проинформировал, что в настоящее время в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» по выявленным фактам возбудили административное дело по статье 328 КоАП РК.

Фото: m.azh.kz