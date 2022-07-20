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Превышение цены на сахар выявили в СКО
20 Июля 2022 20:17

Превышение цены на сахар выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области контролируют превышение торговой надбавки на сахар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Петропавловска пожаловались на высокую стоимость сахара – до 800 тенге за килограмм. В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития отметили, что мониторинговые группы каждый день следят за ценами на социально значимые продукты питания.

С начала лета в регионе выявили два нарушения, когда оптовые компании реализовывали сахар с завышенной торговой надбавкой. Она не должна превышать 15%. Итоги проверок направили на рассмотрение в прокуратуру.

«На территории Петропавловска проводились проверки деятельности рынков на предмет соблюдения цен на социально значимые продукты питания. В ходе проверки уполномоченными органами были выявлены факты завышения цен оптовыми поставщиками на сахар. Им было вручено уведомление о соблюдении цен. По закону оно должно быть исполнено в течение месяца. Цены поставщики уже снизили», - прокомментировал начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Азамат Калиев.

В регионе ожидают поступления 15 вагонов сахара по цене 450 тенге за килограмм с Таразского и Коксуского заводов. ТОО «Радуга» закупило 136 тонн сахара через АО «НК «Продкорпорация» по 500 тенге. Между тем потребление сладкого продукта в месяц в регионе возросло до 100 тонн.

С начала года сахар в области подорожал на 60%.


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Автор:
Корреспондент

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