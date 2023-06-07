Превышен многолетний максимум температуры воздуха в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в ближайшие дни ожидается до 41 градуса жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного Казгидромета, на большей части региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

По всей области в дневные часы температура воздуха достигает 36-39 градусов. В Павлодаре превышен многолетний максимум температуры воздуха: 4 июня наблюдалось +36,3 и 5 июня +37,3°С (в 2012 году максимум составлял +35,4 и +36°С, соответственно).

8 июня ожидается ночью +17…+22, днем сильная жара +34...+39, на северо-западе области очень сильная жара – до +41 °С. На западе и севере возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14, на западе и юге области 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.

9 июня ночью +17…+22, днем +25…+30, на юго-востоке области +33°С. На западе и севере ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, на западе, севере и юге области 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.

10 июня ночью +13…+18, днем +22…+27°С. Ночью на севере, западе, а также днем на западе и юге области дождь, гроза. Днем на западе и юге град. Ветер северо-западный 9-14, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

11 июня ночью +12...+17, днем +25...+30°С. Ночью на большей части области прогнозируется дождь, днем на северо-востоке области небольшие осадки. На западе, юге и востоке ночью и утром гроза. Ветер северо-восточный 9-14, на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

12 июня ночью +15...+20, на юге области +12, днем +28...+33°С. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 метров в секунду.