24 Мая 2022 22:08

Превентивные противопаводковые работы проводят в районе Алтай ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Обществом Красного Полумесяца Республики Казахстан, при участии Офиса ООН по снижению риска бедствий и координировании департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО реализуется проект в районе Алтай ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В рамках проекта организована расчистка русла реки Грязнушка и восстановление арычной системы в селе Тургусун общей протяженностью 1200 метров с обеспечением двух переходов для пешеходов.

«Работа направлена на защиту от риска подтопления 218 жилых домов, где проживает 530 человек», - сообщила руководитель ВК филиал Общества Красного полумесяца РК Арай Абилгалимова.

Помимо этого, на базе школ населенных пунктов созданы команды ЧС, которые прошли обучение по подготовке и реагированию на экстренные ситуации, оказанию первой помощи. Другим важным событием стало оснащение специальным оборудованием и материалами для своевременного реагирования при угрозе паводка в регионе.

Такие аналогичные метигационные проекты были проведены в Глубоковском районе.



