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Претенденты на стипендию «Болашак» смогут сдать тест на знание госязыка на двух площадках

13 Декабря 2022, 12:02
Претенденты на стипендию «Болашак» смогут сдать тест на знание госязыка на двух площадках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Претенденты на присуждение международной стипендии «Болашак» смогут сдать онлайн-тест на знание казахского языка в системе QAZAQ RESMI TEST – www.qrt.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект приказа опубликован на сайте «Открытые НПА» и будет находиться на обсуждении до 21 декабря текущего года. Нововведение ввели, чтобы обеспечить доступ претендентов из регионов Казахстана, в частности претендентов из сельских населенных пунктов.

«Преимуществом теста является онлайн-формат, что в отличие от Казтеста позволяет сдавать его из любого города или района Казахстана или из-за пределов страны. Это позволит охватить большее количество желающих участвовать в конкурсе, включая претендентов из сельской молодежи», - говорится в обосновании.

Согласно документу, теперь претенденты смогут предоставить официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ) с уровнем B1 и выше, выданный Национальным центром тестирования, либо официальный сертификат QAZAQ RESMI TEST (КАЗАХ РЕСМИ ТЕСТ) о сдаче экзамена по государственному языку с уровнем B1 и выше. QAZAQ RESMI TEST разработан Академией государственного управления при Президенте РК. На сертификате должен быть указан ID номера претендента, а также Quick Response (Квик Респонс) – штрих-код для проверки подлинности и информации о результатах тестирования претендента на официальном сайте www.qrt.kz.

Ранее сообщалось, что в Центре международных программ пересмотрели сроки отработки для выпускников стипендии «Болашак».


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