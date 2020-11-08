Претендентов на звание лучшего легкоатлета представила федерация World Athletics

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация легкой атлетики World Athletics представила претендентов на звание лучшего легкоатлета 2020 года среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Мужчины:

- Донаван Брейзер (США) – лучшие результаты сезона в беге на 800 метров в помещении и на стадионе, выиграл все свои соревнования в году.

- Джошуа Чептегеи (Уганда) – установил мировые рекорды на 5 тысяч метров, 10 тысяч метров и 5 километров по шоссе.

- Тимоти Черуйот (Кения) – лучший результат сезона на 1500 метров, выиграл все три забега в сезоне на 1500 метров.

- Райан Краузер (США) – третий результат в истории в толкании ядра, непобедимый в 10 соревнованиях кряду.

- Арман Дюплантис (Швеция) – дважды побил мировой рекорд в прыжках с шестом и показал лучший прыжок с шестом на открытом воздухе в истории, непобежденный в 16 соревнованиях.

- Джейкоб Киплимо (Уганда) – выиграл титул чемпиона мира в полумарафоне с рекордом соревнований.

- Ноа Лайлс (США) – лучший результат сезона в беге на 200 метров.

- Даниэль Штоль (Швеция) – выиграл 17 из 19 соревнований в метании диска.

- Йоханнес Феттер (Германия) – показал второй лучший результат в истории в метании копья.

- Карстен Вархольм (Норвегия) – показал второй лучший результат в истории в беге на 400 метров с барьерами.

Женщины:

- Перес Джепчирчир (Кения) – два мировых рекорда на полумарафоне.

- Сифан Хассан (Нидерланды) – мировой рекорд в беге на 1 час, четвертое место в истории и рекорд Европы в беге на 10 тысяч метров.

- Летесенбет Гидей (Эфиопия) – мировой рекорд в беге на 5 тысяч метров.

- Абабель Йешанех (Эфиопия) – рекорд мира в полумарафоне.

- Фэйт Кипьегон (Кения) – лучший результат сезона в беге на 800 и 1000 метров, непобежденная в 5 соревнованиях в сезоне.

- Хеллен Онсандо Обири (Кения) – непобежденная в 3 соревнованиях в сезоне в беге на 3 и 5 тысяч метров, лучший результат сезона на 3 тысячах метров.

- Фемке Бол (Нидерланды) – шесть побед в соревнованиях в беге на 400 метров с барьерами.

- Лора Мьюр (Британия) – лучший результат сезона в беге на 1500 метров, непобежденная в 3 соревнованиях сезона.

- Юлимар Рохас (Венесуэла) – мировой рекорд в тройном прыжке в помещении, непобежденная на 4 соревнованиях в сезоне.

- Элейн Томпсон (Ямайка) – непобежденная на 7 соревнованиях сезона в беге на 100 метров.

Голосование среди экспертов и болельщиков продлится до 15 ноября. Победителей назовут 5 декабря.