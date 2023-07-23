Претендент в UFC Бекзат Алмахан нокаутировал бразильца Матэуса Глориа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Бекзат Алмахан (15-1) выступил с главном событии вечера турнира Octagon 47 в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В поединке легчайшей весовой категории казахстанский файтер встретился в октагоне с бразильским спортсменом Матэусом Глориа (12-4-1). В самом начале второго раунда Бекзат отправил бразильского файтера в нокаут ударом ноги (хайкик) в голову и добыл свою 16-ю победу в карьере.

Отметим, что в последнем бою Алмахан, который является претендентом на попадание в UFC, одержал победу в поединке промоушна UAE Warriors над аргентинцем Мауро Мастромарини.