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    14:28, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Претендент на титул чемпиона мира из Казахстана сделал заявление о следующем бое

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) поделился новостями о возвращении на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсмен проводит тренировочный лагерь в США. «Тренировки продолжаются, скоро сообщим дату боя», — написал в Instagram Айдос.

    Ожидается, что соперником казахстанского бойца станет «обычный» чемпион мира WBA во втором среднем весе кубинец Давид Моррель (7-0, 6 КО). Свой последний на сегодняшний день поединок Ербосынулы провел в сентябре прошлого года: он победил нокаутом в десятом раунде гайанца Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО).



    Кадр из видео




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