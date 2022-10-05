Претендент на титул чемпиона мира из Казахстана сделал заявление о следующем бое

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) поделился новостями о возвращении на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен проводит тренировочный лагерь в США. «Тренировки продолжаются, скоро сообщим дату боя», — написал в Instagram Айдос.

Ожидается, что соперником казахстанского бойца станет «обычный» чемпион мира WBA во втором среднем весе кубинец Давид Моррель (7-0, 6 КО). Свой последний на сегодняшний день поединок Ербосынулы провел в сентябре прошлого года: он победил нокаутом в десятом раунде гайанца Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО).







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