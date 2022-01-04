+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Претендент на титул чемпиона мира из Казахстана показал бой с тенью на высоте 3500 метров

4 Января 2022 14:00
Поделиться:
Претендент на титул чемпиона мира из Казахстана показал бой с тенью на высоте 3500 метров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) опубликовал в своем инстаграме очередное видео с тренировок под открытым небом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Более 1000 спортивных объектов насчитывается в Нур-Султане
Назван топ-10 боксеров-любителей из Казахстана по итогам 2021 года Пожилой силач из аула удивляет своими способностями «Барыс» забросил первую шайбу в 2022 году

В нем «Барс» демонстрирует бой с тенью в горной местности. «Высота 3500 метров. Тренировка в горах», — подписал ролик Айдос.

В последний на сегодняшний день раз Ербосынулы боксировал 12 сентября в Нур-Султане. В том бою он нокаутом в десятом раунде победил гайанца Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA во второй средней категории. Дата его возвращения на ринг пока не называется.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Видео   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Более 1000 спортивных объектов насчитывается в Нур-Султане
Назван топ-10 боксеров-любителей из Казахстана по итогам 2021 года
Пожилой силач из аула удивляет своими способностями
«Барыс» забросил первую шайбу в 2022 году
Популярное
1 Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
2 Ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области прокомментировал министр энергетики РК
3 Депутаты Мажилиса встретились с жителями Актау
4 За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
5 Началось расследование по «картельному сговору» в Мангистауской области
6 Ералы Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области
Читайте также
«Барыс» с разгромным счетом обыграл рижское «Динамо»
«Барыс» забросил первую шайбу в 2022 году
Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
Ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области прокомментировал министр энергетики РК
Депутаты Мажилиса встретились с жителями Актау
За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
Началось расследование по «картельному сговору» в Мангистауской области
Ералы Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив