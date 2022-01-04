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Претендент на титул чемпиона мира из Казахстана показал бой с тенью на высоте 3500 метров
4 Января 2022 14:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) опубликовал в своем инстаграме очередное видео с тренировок под открытым небом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В нем «Барс» демонстрирует бой с тенью в горной местности. «Высота 3500 метров. Тренировка в горах», — подписал ролик Айдос.
В последний на сегодняшний день раз Ербосынулы боксировал 12 сентября в Нур-Султане. В том бою он нокаутом в десятом раунде победил гайанца Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA во второй средней категории. Дата его возвращения на ринг пока не называется.
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