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Преступные схемы в инспекции транспортного контроля продолжают разоблачать в РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Февраля 2021, 13:17
Преступные схемы в инспекции транспортного контроля продолжают разоблачать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба продолжает разоблачать преступные схемы в инспекции транспортного контроля. Об этом на онлайн-брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также продолжается разоблачение преступных схем в инспекции транспортного контроля. К примеру, в Алматинской области замруководителя ведомства Жантуров в прошлом году на системной основе получал незаконные вознаграждения в сумме от 50 до 240 тысяч тенге за беспрепятственный проезд грузов автотранспорта. Другой случай, когда должностные лица всячески препятствовали предпринимательской деятельности, вынуждали их давать взятки за положительное решение вопроса и общего покровительства», - сказал Данияр Бигайдаров.

Вместе с тем, по его словам, пресекаются факты незаконного участия в предпринимательской деятельности.

«Такие факты пресечены в Алматинской области. За получение взятки и незаконное участие в предпринимательской деятельности к штрафу в размере 40 млн. тенге осужден (12.06.19 года) руководитель РГУ «Алматыжоллаборатория» Кенжеғүл С.С.», - добавил Данияр Бигайдаров.


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