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Преступные доходы финпирамиды хранились на депозите в казахстанском банке
19 Августа 2022 10:47

Преступные доходы финпирамиды хранились на депозите в казахстанском банке

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80 % стоимости услуг в зарубежных отелях.

При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника.

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.


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