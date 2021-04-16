Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Преступную группу задержали за незаконный игорный бизнес в Караганде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Апреля 2021, 11:34
Преступную группу задержали за незаконный игорный бизнес в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде изобличена деятельность преступной группы в составе 5 человек, организовавшей незаконный игорный бизнес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Агентства РК по финансовому мониторингу в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-игра» изобличена деятельность преступной группы в составе 5 человек, организовавшей незаконный игорный бизнес на территории Караганды.

«В результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий пресечена деятельность подпольного покерного клуба, функционировавшего в одном из гостиничных комплексов Караганды.

На месте происшествия обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 2 млн тенге и 1 тысячи долларов США, сотовые телефоны, колоды игральных карт, фишки и стол для игры в покер», - говорится в сообщении ведомства.


В отношении организаторов преступной группы (2 лиц, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление) избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст.307 ч.2, ст.262 ч.1, ст.262 ч.2 УК РК. Проводится расследование.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Минфин РК   Видео   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК