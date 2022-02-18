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Преступную группу с оружием задержали в Атырау

18 Февраля 2022 21:24
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Преступную группу с оружием задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали преступную группу из 9 человек, незаконно хранивших и перевозивших оружие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудники департамента полиции Атырауской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» установили и задержали 9 человек, которые занимались незаконным хранением и перевозкой различного огнестрельного оружия на территории города Атырау. Это жители Атырау в возрасте от 23 до 27 лет. При досмотре у задержанного 1996 года рождения изъят пистолет со спиленным серийным номером, а у задержанного 1997 года рождения - травматический пистолет. Также в одном из домов по улице Сатпаева изъято 5 единиц огнестрельного оружия и 2 боеприпасов. В настоящее время установлено, что одно из ружей зарегистрировано в качестве утраченного при одной из квартирных краж, произошедших в прошлом году в Алматы. Назначена экспертиза всего изъятого оружия. Установлено, что оба подозреваемых ранее уже привлекались за нарушения, связанные с незаконным хранением оружия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 287 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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Автор:

Виктор Сутягин

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