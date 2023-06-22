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    12:17, 22 Июнь 2023 | GMT +6

    Преступную группу пропагандировавшую терроризм задержали в Атырауской области

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    Видеодан алынған кадр/facebook.com/dvdatyrau
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области задержали преступную группу занимавшуюся пропагандой терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области, Курмангазинского районного отдела полиции и спецназа «Арлан» выявили и задержали по подозрению в пропаганде терроризма преступную группу.

    »В группу входили четыре человека: двое 1984 г.р., а также 1988 г. р. и 1990 г. р . Все подозреваемые-жители Курмангазинского района области. Они были взяты под наблюдение за пропаганду экстремистского религиозного течения среди молодежи района. При проверке мест жительства были изъяты религиозная литература и различные пропагандистские памятки, сотовые телефоны и ножи. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК, то есть факт пропаганды терроризма или публичного призыва к совершению акта терроризма», - сообщили в пресс- службе ДП области.

    Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.


    Теги:
    Терроризм Атырауская область МВД РК Атырау Правоохранительные органы
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