Преступную группу пропагандировавшую терроризм задержали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области задержали преступную группу занимавшуюся пропагандой терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области, Курмангазинского районного отдела полиции и спецназа «Арлан» выявили и задержали по подозрению в пропаганде терроризма преступную группу.

»В группу входили четыре человека: двое 1984 г.р., а также 1988 г. р. и 1990 г. р . Все подозреваемые-жители Курмангазинского района области. Они были взяты под наблюдение за пропаганду экстремистского религиозного течения среди молодежи района. При проверке мест жительства были изъяты религиозная литература и различные пропагандистские памятки, сотовые телефоны и ножи. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК, то есть факт пропаганды терроризма или публичного призыва к совершению акта терроризма», - сообщили в пресс- службе ДП области.

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