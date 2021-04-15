Преступную группу по выписке фиктивных документов задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов и тем самым нанесла ущерб государству в более 500 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«В Павлодарской области пресечена деятельность преступной группы, которая более четырех лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах».

По данным Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам. В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге», - сообщили в ведомстве.





Приговором Павлодарского городского суда подозреваемые признаны виновными в совершении действий по выписке фиктивных счетов-фактур с лишением свободы сроком на 4 года и права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 5 лет.