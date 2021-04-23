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    10:31, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Преступную группу, обналичившую 3,9 млрд тенге, ликвидировали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Департамент экономических расследований по городу Алматы АФМ РК пресек деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний.

    Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

    Приговором суда обвиняемые признаны виновными по части 5 статьи 28, части 3 статьи 216 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам лишения свободы.

    Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.

    За 2020 год ДЭР по городу Алматы возбуждено 85 уголовных дел по статье 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.



    Теги:
    Закон и право Борьба с преступностью Другие государственные органы Алматы
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