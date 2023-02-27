Преступную группу наркосбытчиков ликвидировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа наркосбытчиков ликвидирована полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По сообщению подразделения по противодействию наркопреступности, в ходе спецоперации, проведенной при содействии полицейского спецназа, задержаны пятеро мужчин. Все они – уроженцы Шуского района Жамбылской области.

«Подозреваемые были задержаны в разных частях мегаполиса. К примеру, гражданин А., 1977 года рождения, блокировали в микрорайоне Калкаман. В ходе санкционированного обыска у него изъято четыре свертка с прессованным гашишем, денежные средства в сумме 1 миллиона 150 тысяч тенге и поддельное удостоверение пенсионера ОВД. В котельной комнате найдены металлические весы, 7 полиэтиленовых пакетов с гашишем, общий вес которых составил более 4 кг. Такой же поддельный документ был изъят еще у одного члена группы – у 40-летнего гражданина О. В результате спецоперации из незаконного оборота было изъято 34 кг гашиша. Подозреваемые взяты под стражу», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По словам полицейских, канал поставки наркотика в Алматы установлен. Проверяется круг потенциальных потребителей.

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