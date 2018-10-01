Преступную группу из бывших чиновников осудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В городском суде Петропавловска вынесли приговор участникам преступной группы, которые незаконно оформляли на доверенных лиц дома под снос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Северо-Казахстанского областного суда, преступную схему придумала экс-руководитель городского отдела ЖКХ Омирсеитова.

В силу своих должностных полномочий, она знала об изъятии земельных участков и иного недвижимого имущества для государственных нужд. Бывшая чиновница разработала план. Злоумышленники приобретали права на земельные участки и домовладения, подлежащие изъятию в связи с застройкой нового микрорайона «Жас Оркен».

«В период с 2015 по 2017 годы Омирсеитова вместе со своей подчинённой - инспектором сектора правовой работы и государственных закупок Есетовой, с которой находилась в дружеских отношениях, со своим супругом Омирсеитовым, а также Сагди, приходящимся сожителем Есетовой, путем обмана совершили хищение чужого имущества в крупном размере. Указанные лица неоднократно приобретали право на чужую собственность, путём обмана входили в доверие граждан и незаконно оформляли на своих доверенных лиц частные дома и земельные участки, подлежащие принудительному изъятию для государственных нужд. После чего взамен сносимых строений получали благоустроенные квартиры либо денежную компенсацию», - говорится в решении суда.

В качестве формальных покупателей подсудимые привлекали своих знакомых и родственников, не посвящая их в свои преступные замыслы. Убеждали их приобрести доли в сносимых домах для получения квартир в обмен на изымаемое недвижимое имущество. Полученные квартиры в последующем продавали.

Действия четверки нанесли ущерб государству в размере 213 миллионов тенге. Суд всех их признал виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет - Омирсеитовой, 6 лет и 6 месяцев - ее мужу Омирсеитову, Есетовой и Сагди - 6 лет и 8 месяцев - с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности.

Исковые требования акимата Петропавловска в сумме 213 774 146 подлежат удовлетворению и взысканию в доход государства в солидарном порядке.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в мае этого года департамент Национального бюро сообщал https://www.inform.kz/ru/doma-pod-snos-nezakonno-oformlyali-na-doverennyh-lic-chinovniki-v-sko-nacbyuro_a3255138 об уголовном деле по факту хищения государственных средств.