Преступную группу из 11 человек задержали за торговлю людьми в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицией расследуется уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничество, а также торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации в составе организованной преступной группы, передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Polisia.kz.

В ходе расследования установлено, что их преступная деятельность осуществлялась в городах Шымкент, Туркестан и Тараз. Роли в группе были четко расписаны. Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности. Угрозами и шантажем, «штрафами» за малейшие провинности, принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение.

Часть членов группы – «вербовщики» занималась поиском молодых женщин и девушек. После знакомства с ними, войдя в доверие, вербовали для сексуальной эксплуатации. Девушек находили через социальные сети, как установлено, из городов Караганда, Семей, Атырау, Шымкент, Тараз, Кызылорда и Туркестанской области. Расходы на приобретение билетов и проживание оплачивали организаторы преступной группы. Другие участники группы исполняли роль «администраторов» и «операторов-кассиров» – следили за дисциплиной девушек, вели учет и кассу, принимали «клиентов», которых находили по объявлениям в интернете.

Предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 млн тенге. Среди жертв сексуального трафика - 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе 6 несовершеннолетних. Их держали на съемных квартирах, где подвергали к занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично. Они, чтобы успокоить родственников, говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми.

В некоторых случаях организаторы ездили «для знакомства» к родителям девушек, где убеждали родственников, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек.

Всего задержано 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе города Шымкент. По факту возбуждено 18 уголовных дел, из них: 2 факта по статье 262 части 1, 2 УК «Создание и участие в ОПГ», 5 – по статье 128 УК «Торговля людьми», 5 – по статье 134 части 3 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией», 2 – по статье 308 УК «Вовлечение в занятие проституцией», 3 – по статье 309 УК «Притоносодержание и сводничество» и 1 факт – по статье 297 УК РК «Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Расследование продолжается.

Фото: polisia.kz