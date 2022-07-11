11 Июля 2022 16:51

Преступную группу интернет-мошенников из 15 человек задержали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тенге несколькими траншами она перевела на счета мошенников. Поняв, что попала на уловки аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только 24 июня», - сообщили в пресс-службе МВД.

По данному факту УП Алмалинского района ДП Алматы начало досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Республики Казахстан «Мошенничество в особо крупном размере».

Как уточнили в МВД, в тот же день в рамках расследуемого дела из наиболее опытных сотрудников департамента криминальной полиции МВД и ДП Алматы создана специальная следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц.

«Оперативники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД Республики Казахстан совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы задержали преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В отношении пяти участников избрана мера пресечения «арест». В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские отмечают, что, как правило, в совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, для обналичивания денежных средств используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы по подмене абонентских номеров.

Все указанные действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денежных средств либо оформления кредита.



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