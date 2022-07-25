Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Преступную группу и шесть подпольных нарколабораторий ликвидировали в РК
25 Июля 2022 11:41

Преступную группу и шесть подпольных нарколабораторий ликвидировали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2022». Об этом сообщила в ходе онлайн брифинга представитель МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что операция проводится Министерством внутренних дел ежегодно с 1 июня по 30 октября - это тот период, когда созревает конопля, из которой изготавливают марихуану и гашиш.

В проведение операции привлечены силы и средства Министерства обороны, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и АО «Ғарыш Сапары», в том числе техника высокой проходимости, вертолетная техника и беспилотные летательные аппараты.

«С начала июня выявлено 475 наркопреступлений, в том числе 236 фактов сбыта, 52 факта хранения в особо крупном размере, 135 случаев культивирования и 24 факта контрабанды наркотиков. Ликвидирована одна организованная преступная группа, пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий», - сказала Актоты Боранова.

Из незаконного оборота, по ее словам, изъято почти 2 тонны (1 974 кг) наркотических средств, из них 773 килограмма марихуаны, 61 килограмм гашиша, 16 килограммов «синтетики» и 7 граммов героина.

Кроме того, обнаружено и уничтожено более 190 тыс. кустов наркосодержащих растений.


Новости по теме
Житель Кызылординской области выращивал коноплю близ берега Сырдарьи
Двенадцать убийств раскрыто «по горячим следам» за неделю в РК
Полицейские ВКО вместе с общественностью ведут поиски трехлетнего мальчика
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Житель Кызылординской области выращивал коноплю близ берега Сырдарьи
Двенадцать убийств раскрыто «по горячим следам» за неделю в РК
Полицейские ВКО вместе с общественностью ведут поиски трехлетнего мальчика
Более 40 единиц огнестрельного оружия изъято в Акмолинской области
Женский спецназ впервые привлекли для задержания подозреваемой в Акмолинской области
Мобильные комплексы для профилактики ДТП устанавливают на дорогах Жамбылской области
Оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика публично извинился
Наказали 162 чиновника за плохое состояние дорог в Жамбылской области
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
3 Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
4 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
5 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив