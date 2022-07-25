25 Июля 2022 11:41

Преступную группу и шесть подпольных нарколабораторий ликвидировали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2022». Об этом сообщила в ходе онлайн брифинга представитель МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что операция проводится Министерством внутренних дел ежегодно с 1 июня по 30 октября - это тот период, когда созревает конопля, из которой изготавливают марихуану и гашиш.

В проведение операции привлечены силы и средства Министерства обороны, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и АО «Ғарыш Сапары», в том числе техника высокой проходимости, вертолетная техника и беспилотные летательные аппараты.

«С начала июня выявлено 475 наркопреступлений, в том числе 236 фактов сбыта, 52 факта хранения в особо крупном размере, 135 случаев культивирования и 24 факта контрабанды наркотиков. Ликвидирована одна организованная преступная группа, пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий», - сказала Актоты Боранова.

Из незаконного оборота, по ее словам, изъято почти 2 тонны (1 974 кг) наркотических средств, из них 773 килограмма марихуаны, 61 килограмм гашиша, 16 килограммов «синтетики» и 7 граммов героина.

Кроме того, обнаружено и уничтожено более 190 тыс. кустов наркосодержащих растений.

