Преступность в Байконуре значительно снизилась

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев 2020 года количество зарегистрированных преступлений на территории комплекса «Байконур» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на четверть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Совершено на 139 преступлений меньше, снижение роста преступности составило 24,9%, причем значительно снизилось количество тяжких преступлений, сообщает прокуратура комплекса «Байконур».

Снижение тяжких преступлений произошло за счет уменьшения фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, а также квартирных краж. За истекший период 2020 года не зарегистрировано ни одного убийства, уточняется в информации.

Результатом активной работы всех органов и учреждений системы безнадзорности стало уменьшение преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Меньше стало угонов транспортных средств и преступлений, совершенных в общественных местах.

Но наблюдается рост вымогательств, которые были раскрыты и злоумышленники привлечены к уголовной ответственности. На 66,7% увеличилось количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, была пресечена деятельность десяти наркосбытчиков.

Несмотря на активную профилактическую работу всех правоохранительных органов, количество фактов мошенничества возросло. В этой связи прокуратура комплекса в очередной раз призвала граждан предельно внимательно относиться к фактам распоряжения своими денежными средствами и имуществом, особенно при покупке товаров и оплаты услуг в сети Интернет, сомнительном вложении денег в «финансовые пирамиды», передачи вознаграждения за оказание содействия в трудоустройстве, получении жилья и т.д.

Общая раскрываемость преступлений за отчетный период возросла на 14 %, особенно стоит отметить рост раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, отмечает прокуратура комплекса «Байконур».