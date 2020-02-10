Преступность среди подростков снизилась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области полицейские совместно с представителями сферы образования проводят мероприятия по профилактике подростковой преступности. Благодаря таким мерам нарушения со стороны несовершеннолетних детей снизилась почти на 7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Карагандимнской области разрабатывается и реализуется комплекс организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности работы в данном направлении.

Результаты по профилактике подростковой преступности и детской безнадзорности возможны только во взаимодействии со всеми государственными органами. Руководство департамента полиции и управления образования области провели совместное видеоселектороное совещание.

В мероприятии приняли участие директора школ и колледжей области, заместители директоров школ и колледжей по воспитательной работе, психологи, социальные педагоги, а также первые заместители начальников территориальных подразделении и все участковые инспектора полиции групп ювенальной полиции.

Совещание провел первый заместитель начальника ДП области полковник полиции Курмангали Исмагулов.

Были затронуты проблемные вопросы во взаимодействии отделов полиции и учебных заведений, вопросы совместной профилактической работы с подростками с девиантным поведением и с лицами, состоящими на учетах полиции.

По итогам совещания были обозначены задачи и мероприятия по совместной профилактической работе по преступлениям, совершаемым несовершеннолетними, и в отношения несовершеннолетних.

По итогам 2019 года в результате совместной работы достигнуто снижение подростковой преступности на 6, 9%.