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вчера 21:59
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Преступность среди подростков снижается – МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления ювенальной полиции комитета административной полиции МВД Казахстана Асет Оспанов заявил о снижении подростковой преступности и привел статистику, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас идет положительная тенденция снижения преступлений среди несовершеннолетних. Если в 2013 году ими было совершено 4 275 преступлений, то по итогам 2018 года (мы взяли 6-летний период) преступность упала до 2 939. а если брать аналогичные периоды текущего и прошлого года – то преступность среди несовершеннолетних упала с 2388 да 2171, то есть на 9%», - сказал Асет Оспанов на пресс-конференции в СЦК.
По его словам, снижение зафиксировано по всем видам преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
«В текущем году у нас идет снижение убийств на 58%, тяжкого вреда здоровью на 14%, разбоев на 17%, грабежей на 21%, хулиганств на 12%, краж на 9%», - отметил представитель МВД.
«Аналитика показывает, что большинство преступлений, порядка 80% - это преступления корыстно-насильственного характера, которые не несут как таковой высокой общественной опасности. Это в основном кражи телефонов, вещей», - добавил он.
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