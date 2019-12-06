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Преступность среди подростков снижается – МВД

6 Декабря 2019 12:45
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Преступность среди подростков снижается – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления ювенальной полиции комитета административной полиции МВД Казахстана Асет Оспанов заявил о снижении подростковой преступности и привел статистику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас идет положительная тенденция снижения преступлений среди несовершеннолетних. Если в 2013 году ими было совершено 4 275 преступлений, то по итогам 2018 года (мы взяли 6-летний период) преступность упала до 2 939. а если брать аналогичные периоды текущего и прошлого года – то преступность среди несовершеннолетних упала с 2388 да 2171, то есть на 9%», - сказал Асет Оспанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, снижение зафиксировано по всем видам преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

«В текущем году у нас идет снижение убийств на 58%, тяжкого вреда здоровью на 14%, разбоев на 17%, грабежей на 21%, хулиганств на 12%, краж на 9%», - отметил представитель МВД.

«Аналитика показывает, что большинство преступлений, порядка 80% - это преступления корыстно-насильственного характера, которые не несут как таковой высокой общественной опасности. Это в основном кражи телефонов, вещей», - добавил он.

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Ключевые слова: МВД РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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