Преступность среди несовершеннолетних выросла на 75% в ЗКО

По данным начальника департамента полиции ЗКО, полковника полиции Армана Оразалиева, из общего числа 27 преступлений носят имущественный характер: 14 случаев вымогательства, 6 — краж, 5 — грабежей и 2 — мошенничества.

При этом число преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, выросло на 75% — с 49 до 86 случаев. Из них 26 связаны с посягательством на половую неприкосновенность.

— В летний период участились случаи, когда несовершеннолетние находятся на улице ночью без сопровождения взрослых. С начала года зафиксировано 2774 таких случая, их законные представители привлечены к ответственности. Кроме того, в отношении 35 субъектов предпринимательства составлены административные протоколы за допуск несовершеннолетних в развлекательные заведения, — отметил Арман Оразалиев.

Он добавил, что полицейские усилили профилактическую работу в лагерях, на водоёмах, в парках, развлекательных центрах и на улицах.

Также вызывает обеспокоенность рост числа ДТП с участием детей. За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 146 аварий (в 2024 году — 88), в которых пострадали 173 ребёнка (в прошлом году — 101). Погибли четверо несовершеннолетних (в 2024 году — шестеро).