Преступность среди несовершеннолетних выросла на 75% в ЗКО
В Западно-Казахстанской области зафиксирован рост преступлений, связанных с несовершеннолетними. Как передает корреспондент Kazinform, количество преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 30% — с 30 до 39 случаев.
По данным начальника департамента полиции ЗКО, полковника полиции Армана Оразалиева, из общего числа 27 преступлений носят имущественный характер: 14 случаев вымогательства, 6 — краж, 5 — грабежей и 2 — мошенничества.
При этом число преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, выросло на 75% — с 49 до 86 случаев. Из них 26 связаны с посягательством на половую неприкосновенность.
— В летний период участились случаи, когда несовершеннолетние находятся на улице ночью без сопровождения взрослых. С начала года зафиксировано 2774 таких случая, их законные представители привлечены к ответственности. Кроме того, в отношении 35 субъектов предпринимательства составлены административные протоколы за допуск несовершеннолетних в развлекательные заведения, — отметил Арман Оразалиев.
Он добавил, что полицейские усилили профилактическую работу в лагерях, на водоёмах, в парках, развлекательных центрах и на улицах.
Также вызывает обеспокоенность рост числа ДТП с участием детей. За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 146 аварий (в 2024 году — 88), в которых пострадали 173 ребёнка (в прошлом году — 101). Погибли четверо несовершеннолетних (в 2024 году — шестеро).
— В Байтерекском районе произошло ДТП с участием подростка, находившегося за рулём автомобиля. В результате на месте погибли и водитель, и пассажир — оба ученики 9 и 10 классов. В связи с этим призываем родителей к постоянному контролю за своими детьми. Безопасность ребёнка — это прямая обязанность каждого родителя, — подчеркнул глава департамента полиции.