Преступность снизилась в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В полиции Мангистауской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности полиции за 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

О состоянии дел в отчетном периоде рассказал начальник департамента полиции Жанарбек Бактыбаев. В своем докладе он отметил, что в 2020 году органы внутренних дел зарегистрировали более трех тысяч уголовных правонарушений, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года.

По итогам 2020 года отмечается снижение количества преступлений небольшой и средней тяжести, а также причинения тяжкого вреда здоровью, кражи, разбоев и грабежей.

Ж. Бактыбаев сообщил, что департаментом в истекшем периоде осуществлялся комплекс мер, направленных на повышение эффективности оперативно-служебной и управленческой деятельности. Принимаемые меры оказали стабилизирующее влияние на состояние оперативной обстановки в округе, улучшен ряд основных показателей оперативно-служебной деятельности. Благодаря таким мерам, удалось добиться снижения преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Как отмечено главой ДП, общая регистрация преступности в регионе снизилась на 21,1%, в том числе уличной – на 48,2%.

Предупреждение и раскрытие хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остается одной из важных задач органов внутренних дел.

Лица, совершающие кражи личного имущества граждан, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную и радиосвязь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств. Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через форточки, окна, балконы, подбирают ключи и т.д.

«Хочу обратиться к жителям. Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок», – призвал Ж.Бактыбаев.

Защитить свое имущество можно и с помощью страхования. Страхование недвижимого имущества не является обязательным в стране. Оформлять страховку на жилье или нет — личное дело каждого. Страхование недвижимости — достаточно консервативный вид, его основа не меняется десятилетиями. Инструментов и способов защиты должно быть как можно больше и только тогда будет эффективность.

Во исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, выступая на Коллегии МВД РК, акцентировал внимание на том, что «полиция должна быть более открытой, и основное требование к ней – эффективная работа, а ключевой критерий эффективности – доверие населения».

«Подводя итоги года, необходимо отметить, что на расширенном заседании Коллегии МВД деятельность ведомства признана удовлетворительной. Были поставлены конкретные цели задачи и 2021 год был объявлен для системы органов внутренних дел – Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности», – сказал Ж. Бактыбаев.

По итогам прошлого года Жанарбек Бактыбаев наградил ряд сотрудников благодарственными письмами, грамотами и ценным подарком – наручными часами. В завершении оперативного совещания начальник Главка довел до руководителей подразделений приоритетные задачи по защите граждан от криминала и обеспечению правопорядка на вверенных территориях.