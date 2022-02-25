Преступность снизилась в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области снизилась преступность. О состоянии преступности и мерах профилактики рассказали представители департамента полиции в ходе передачи «Информационный час» на телеканале «Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника местной полицейской службы Арданы Саймагамбетова, с начала года было зарегистрировано 564 преступления, в то время как в прошлом году - 708.

«Все знают январские события, в стране и в области было объявлено ЧП. Думаю, регистрация преступности снизилась в связи с этими ограничениями, а также принимаемыми профилактическими мерами. Вместе с тем мы много внимания уделяем преступности в общественных местах. В основном в общественных местах совершаются преступления против собственности - кражи, карманные кражи и другие. Конечно, 80-85 процентов преступлений приходится на город Актобе. Активную работу проводят патрульные полицейские. С начала года ими раскрыто в течение суток 134 преступления», - говорит А.Саймагамбетов.

По словам руководителя управления криминальной полиции Серика Шалхарова, с начала года также снизилось количество тяжких преступлений, увеличилась раскрываемость.

«В январе снизилась преступность, количество тяжких преступлений, раскрываемость тяжких преступлений составила 60 процентов, тогда как в прошлом году - 47 процентов. В прошлом году 62 преступления не раскрыто было, в этом году - только 37.

Однако для снижения преступности должны работать не только полицейские, необходимо работать комплексно с населением, рассказывать о мерах профилактики, чтобы люди не оставляли ценное имущество без присмотра, следили за имуществом, устанавливали сигнализацию, видеонаблюдение», - считает он.