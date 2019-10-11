Преступность снизилась на улицах и в общественных местах Рудного - Бекет Аймагамбетов
РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов провел прием граждан в городе Рудном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
Приемы граждан во фронт-офисах полиции проводятся начальником департамента полиции Костанайской области Бекетом Аймагамбетовым в рамках реализации концепции «Слышащего государства». Это один из приоритетов, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Рудный стал уже пятым регионом, где жители смогли обратиться к первому руководителю ведомства, в том числе и онлайн.
Председатель совета ветеранов города Рудного Салимгерей Бексеитов поставил вопрос о материально-техническом оснащении подразделения, отметив, что автопарк полицейских кардинально обновлялся 11 лет назад.
Бекет Аймагамбетов отметил, что за последние 2 года приобретено 6 автомобилей для управления полиции города Рудного. Кроме того, будет продолжена работа по оснащению ЦОУ камерами видеонаблюдения. В настоящее время их 20 – этого недостаточно для масштабов этого города, учитывая мощность технического оснащения ЦОУ.
«Мы работаем над вопросом увеличения камер наблюдения до 100. Для этого, конечно, необходимы средства. В рамках бюджета это решается. Кроме этого, в Рудном уже установлено 6 систем автоураган, которые перекрывают выезды из города. Сегодня благодаря такому техническому оснащению на улицах и в общественных местах снижена преступность как в области, так и в Рудном», - ответил начальник департамента.
Вопросы задавались и в прямом эфире ведомственной сети в Instagram УП города Рудного. Один из пользователей интернета спросил о работе по снижению количества угонов автотранспорта.
«В Рудном зарегистрировано 15 фактов угонов. В прошлом году их было 23. Не сложно посчитать, что снижение достигнуто на 35%. Я уже отметил, что во многом это благодаря поддержке местной исполнительной власти по материально-техническому оснащению полиции», - пояснил Б. Аймагамбетов.
Даурен Есенгельдинов юрист «Молодежного ресурсного центра» пригласил начальника департамента на встречу с молодёжью города Рудного. Генерал отметил, что в ближайшее время такая встреча состоится.
Инженер бюро паспортно-визовой работы градообразующего предприятия АО «ССГПО» Лариса Жингель спросила о возможности оформления разрешения на работу специалистов других государств.
«В настоящее время мы впервые привлекаем специалистов – граждан Украины, имеющих опыт работы на крупных комбинатах. В связи с острой потребностью в таких профессионалах, возможно ли укорить оформление документов со стороны миграционной службы?» - задала вопрос представитель предприятия.
«Вопрос предоставления квот находится в компетенции акиматов. Затем миграционная служба выдает визу. Мы проработает вопрос возможности ускорения сроков в рамках законодательства РК», - ответил генерал.
Несколько вопросов поступило по расследованию уголовных дел.
Также Бекет Аймагамбетов по традиции наградил волонтеров полиции.
После приема начальник департамента полиции встретился с представителями предприятий пассажирских перевозок и выслушал проблемные вопросы.
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