Преступники захватили семь оружейных магазинов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе массовых беспорядков в Алматы преступники захватили семь оружейных магазинов в городе. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенно осложнилась обстановка в городе Алматы. Здесь митингующие не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры. Полицией были приняты меры по блокированию незаконного шествия. Однако, многочисленные группы протестующих в разных районах города совершали нападения на патрульные наряды. Захватили семь оружейных магазинов, завладели оружием и боеприпасами. Захватили общественный транспорт, коммунальную технику, на которой таранили наряды сил правопорядка, кидали в сотрудников самодельные зажигательные смеси, стреляли из огнестрельного оружия», - сообщил и.о. министра внутренних дел РК.

По его словам, протестующие сжигали служебный автотранспорт, в том числе и пожарные машины. Кроме того, не допускали к местам конфликта кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим. После этого нападавшие организовали несколько атак на здание городского акимата и телеканалы.

«Однако, несмотря на численное превосходство нападавших, благодаря самоотверженным и грамотным действиям полицейских и военнослужащих города Алматы им это не удалось. 5 января организованная толпа в количестве около 20 тысяч человек со всех окраин города Алматы, одномоментно прибыв в центр города на площадь, вновь предприняла попытки захвата здания акимата. При этом они были лучше вооружены и организованы. Ввиду значительного численного преимущества им удалось прорвать несколько линий обороны и проникнуть в здание. Под натиском многочисленной толпы во избежание случайных жертв полиция была вынуждена отступить. При этом было уничтожено и разграблено имущество, совершен поджег здания. Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны их спецсредства и форменное обмундирование», - прокомментировал Ерлан Тургумбаев.