Преступники похитили и удерживали 24 человека во время январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев сообщил о похищениях людей во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни «Коктобе». Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет», - сообщил Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

Особая роль, по его словам, была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как «Дикий Арман», и его сообщников.

«6 января одним из участников его группировки была реализована раздача пистолетов марки «Glock» и «Макарова» преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены «старшие», которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тыс. тенге», - отметил спикер.

Рядовым соучастникам было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений.

«В качестве отличительного знака у всех преступников должны были быть белые повязки на рукавах. Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 граждан, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан», - добавил С. Шалабаев.