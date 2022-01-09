Преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих – МВД
«Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге. С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих и совершали противоправные действия. С учетом сложившейся ситуации Президентом Республики Казахстан было принято решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. В соответствии с этим введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств, проверка документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также запрет на проведение массовых мероприятий и иные меры», - прокомментировал Ерлан Тургумбаев.
Глава ведомства напомнил, что за их нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Ранее сообщалось , что 5135 человек задержаны в Казахстане в ходе беспорядков.