Преступника в межгосударственном розыске задержали акмолинские оперативники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Преступника, находившегося в межгосударственном розыске, задержали акмолинские оперативники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

13 июля 61-летняя жительница села Косши обратилась с заявлением в дежурную часть Целиноградского РОП. Женщина сообщила, что в этот день, в промежуток времени от 19.00 до 23.00 часов неизвестные путем отжатия окна совершили кражу денежных средств на сумму 338 тысяч тенге, а также личных вещей.

Для раскрытия преступления имущественного характера полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что к совершению преступления причастны двое жителей города Нур-Султан 32 и 34 лет, один из которых ранее судим по ст.107 УК РК, ст. 106 ч.1 УК РК, ст.188 ч.2 УК РК. Другой фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группой за незаконное лишение свободы и самоуправство. Кроме того, на момент совершения преступления подозреваемый находился в межгосударственном розыске.

Позже, местоположение злоумышленников, передвигавшихся на автомашине, полицейские установили в столице на съемной квартире.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

Избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Выясняется причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории региона.



