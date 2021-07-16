РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Преступника в межгосударственном розыске задержали акмолинские оперативники

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Преступника, находившегося в межгосударственном розыске, задержали акмолинские оперативники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    13 июля 61-летняя жительница села Косши обратилась с заявлением в дежурную часть Целиноградского РОП. Женщина сообщила, что в этот день, в промежуток времени от 19.00 до 23.00 часов неизвестные путем отжатия окна совершили кражу денежных средств на сумму 338 тысяч тенге, а также личных вещей.

    Для раскрытия преступления имущественного характера полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что к совершению преступления причастны двое жителей города Нур-Султан 32 и 34 лет, один из которых ранее судим по ст.107 УК РК, ст. 106 ч.1 УК РК, ст.188 ч.2 УК РК. Другой фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группой за незаконное лишение свободы и самоуправство. Кроме того, на момент совершения преступления подозреваемый находился в межгосударственном розыске.

    Позже, местоположение злоумышленников, передвигавшихся на автомашине, полицейские установили в столице на съемной квартире.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

    Избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Выясняется причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории региона.




    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Видео Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!