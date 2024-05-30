Преступные группировки задержаны на объектах Qarmet

В текущем году в Темиртау проведены три оперативно-профилактических мероприятия «Безопасный город», в ходе которых раскрыто 23 ранее совершенных преступления, задержано 9 разыскиваемых преступников, выявлено свыше 3,7 тысячи административных правонарушений, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Polisia.kz .

В результате в 2024 году количество краж с предприятий сократилось почти на 46%.

Оперативным путем пресечена деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах металлургической компании «Qarmet» и другими тяжкими преступлениями, в том числе в отношении ее работников.

Кроме этого, в марте прошлого года пресечена ОПГ из 40 лиц, в том числе их лидера, основной сферой преступной деятельности которой являлось хищение металлопродукциии АО «Qarmet». В августе 2023 года задержаны лидер и 27 членов ОПГ, оказывавшие негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе и деятельность компании.

— По результатам расследования уголовных дел собраны доказательства многомиллионных хищений, а также совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений на территории Карагандинской области. Расследование завершено, дела будут направлены прокурору для изучения и направления в суд, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс. В декабре прошлого года ликвидировано ОПГ, участники которой занимались вымогательствами у шахтеров АО «Qarmet» в Абайском районе Карагандинской области. В апреле текущего года МВД, КНБ и СГО при координации Генеральной прокуратуры задержаны члены преступной группировки, наладившие криминальную схему по хищению денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере. — Преступная схема заключалась в поставках несуществующих товарно-материальных ценностей через подконтрольные подрядные и охранные организации. Ущерб составляет более 1,5 млрд тенге. Задержания и обысковые мероприятия одновременно проведены в городах Караганда, Темиртау и Алматы. Участники взяты под стражу. Организация работы по недопущению хищений с градообразующих предприятий находится на особом контроле, — отметил Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось об ОПГ, участники которой занимались вымогательствами у шахтеров АО «Qarmet» в Абайском районе Карагандинской области.