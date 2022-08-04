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Преступная схема по постановке на учет более полусотни авто пресечена в Шымкенте
4 Августа 2022 10:46

Преступная схема по постановке на учет более полусотни авто пресечена в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Преступная схема по постановке на учет более полусотни автомашин пресечена в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел принимаются превентивные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.

По результатам специальной операции, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками центрального аппарата МВД в Шымкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины.
Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу. Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге.
В преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые «помогайки» в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.
Роль и место всех участников преступной схемы в орбите уголовного преследования определят в ходе проводимых следственных мероприятий.
Департамент собственной безопасности МВД также расследует уголовные дела по аналогичным фактам в 7 регионах, где за последние три года незаконно зарегистрированы более 2 тыс. транспортных средств, нанесенный ущерб составил свыше 10 млрд тенге.

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