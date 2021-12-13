Преступная группа занималась отстрелом домашнего скота в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайскими полицейскими задержана группа скотокрадов, занимавшаяся отстрелом домашнего скота. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемые днем высматривали животных, после чего ночью отстреливали, там же разделывали, а затем сбывали мясо в магазинах или через скупщиков», - уточнил Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что сельчане находили остатки своего скота с признаками огнестрела. Спецоперация осложнялась тем, что кражи совершались с вольного выпаса, неохраняемых территорий.

Пятеро участников группы задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Доказаны три факта скотокрадства на территории Амангельдинского района и три факта в городе Аркалыке.

В ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты вещественные доказательства, в том числе незарегистрированное гладкоствольное оружие марки «ИЖ-12», а также патроны к нему. Назначена баллистическая экспертиза.

В рамках досудебного расследования устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.