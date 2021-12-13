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Преступная группа занималась отстрелом домашнего скота в Костанайской области

13 Декабря 2021 12:03
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Преступная группа занималась отстрелом домашнего скота в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайскими полицейскими задержана группа скотокрадов, занимавшаяся отстрелом домашнего скота. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подозреваемые днем высматривали животных, после чего ночью отстреливали, там же разделывали, а затем сбывали мясо в магазинах или через скупщиков», - уточнил Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что сельчане находили остатки своего скота с признаками огнестрела. Спецоперация осложнялась тем, что кражи совершались с вольного выпаса, неохраняемых территорий.

Пятеро участников группы задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Доказаны три факта скотокрадства на территории Амангельдинского района и три факта в городе Аркалыке.

В ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты вещественные доказательства, в том числе незарегистрированное гладкоствольное оружие марки «ИЖ-12», а также патроны к нему. Назначена баллистическая экспертиза.

В рамках досудебного расследования устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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