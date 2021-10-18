РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:46, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Преступная группа занималась организацией подпольных азартных игр в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения спецоперации столичными полицейскими задержана преступная группа, занимающаяся организацией подпольных незаконных азартных игр на территории Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    В поле зрения сотрудников криминальной полиции попала группа лиц, занимающаяся организацией незаконных азартных игр.

    Установлено, что в состав группы входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.

    Оперативники установили четкую иерархию группы и распределение ролей преступников.

    «Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи за подбор потенциальных игроков и так называемых «жертв», - говорит начальник управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.

    Операцию по задержанию преступной группы с поличным провели полицейские в одном из заведений столицы с ограниченным доступом, где была организована очередная «игра».

    В ходе проведения обыска полицейскими была изъята крупная сумма денежных средств и другие необходимые атрибуты для проведения азартных игр, в том числе специальные технические средства.

    В настоящее время организаторы и участники задержаны и водворены в ИВС. Проводится расследование.


    Теги:
    Астана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!