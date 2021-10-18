Преступная группа занималась организацией подпольных азартных игр в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения спецоперации столичными полицейскими задержана преступная группа, занимающаяся организацией подпольных незаконных азартных игр на территории Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В поле зрения сотрудников криминальной полиции попала группа лиц, занимающаяся организацией незаконных азартных игр.

Установлено, что в состав группы входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.

Оперативники установили четкую иерархию группы и распределение ролей преступников.

«Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи за подбор потенциальных игроков и так называемых «жертв», - говорит начальник управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.

Операцию по задержанию преступной группы с поличным провели полицейские в одном из заведений столицы с ограниченным доступом, где была организована очередная «игра».

В ходе проведения обыска полицейскими была изъята крупная сумма денежных средств и другие необходимые атрибуты для проведения азартных игр, в том числе специальные технические средства.

В настоящее время организаторы и участники задержаны и водворены в ИВС. Проводится расследование.