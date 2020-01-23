Преступная группа выписывала фиктивную бухгалтерскую документацию в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивной бухгалтерской документации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент экономических расследований Восточно-Казахстанской области.

В ДЭР по ВКО сообщили, что в рамках работы по противодействию теневой экономике Департаментом экономических расследований ВКО и Департаментом КНБ ВКО пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла выписку фиктивной бухгалтерской документации в адрес контрагентов-покупателей с целью уклонения от уплаты налогов на сумму 1,5 млрд.тенге.

«По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята вся первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи. Организатор преступной группы взят под стражу», - пояснили в ДЭР по ВКО.

Отметим, что судом № 2 города Усть-Каменогорск в 2019 году к лишению свободы за совершение аналогичных преступлений осуждены две преступные группы. Ущерб государству от их деятельности составил более 4 млрд тенге.



