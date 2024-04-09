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    16:06, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Преступная группа в Караганде занималась организацией незаконной миграции

    прокуратура
    Фото: прокуратура Карагандинской области

    Прокуратурой Карагандинской области совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

    В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые «помогайки».

    За денежные вознаграждения незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание.

    Законодательством предусмотрено, что при подаче заявления на получения разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактический регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона.

    Также, незаконно выпущены 2 электронно - цифровые подписи, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе «eQonaq».

    Все это производились без ведомо владельцев электронно-цифровой подписи.

    Стоит отметить, что незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Теги:
    Закон и право Прокуратура Караганда мигранты
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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