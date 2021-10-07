Преступная группа создала 30 обнальных фирм в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству оценивается в 10,8 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

«В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались», - сообщает АФМ.

Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиарда тенге.