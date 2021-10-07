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    10:14, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Преступная группа создала 30 обнальных фирм в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству оценивается в 10,8 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

    «В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались», - сообщает АФМ.

    Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиарда тенге.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Криминал Правоохранительные органы
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