Преступная группа перевозила поездом наркотики в четыре города РК
«В феврале текущего года при проведении транспортными полицейскими специальных мероприятий установлена и задержана группа лиц, занимавшаяся перевозкой наркотических средств железнодорожным транспортом для дальнейшего их распространения на территории городов Нур-Султана, Павлодара, Семея и Экибастуза», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
По его словам, группа организовала интернет-магазин под названием «FaskGood» для продажи психотропных веществ через тайники-закладки посредством социальных сетей.
«В ходе проведенных обысков было изъято более 2 тысяч разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для их расфасовки.
По данному факту проводится досудебное расследование», - отметил полковник полиции.
«Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению», - добавил он.