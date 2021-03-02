Преступная группа перевозила поездом наркотики в четыре города РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали группу лиц, занимавшуюся перевозкой наркотических средств железнодорожным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«В феврале текущего года при проведении транспортными полицейскими специальных мероприятий установлена и задержана группа лиц, занимавшаяся перевозкой наркотических средств железнодорожным транспортом для дальнейшего их распространения на территории городов Нур-Султана, Павлодара, Семея и Экибастуза», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, группа организовала интернет-магазин под названием «FaskGood» для продажи психотропных веществ через тайники-закладки посредством социальных сетей.

«В ходе проведенных обысков было изъято более 2 тысяч разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для их расфасовки.

По данному факту проводится досудебное расследование», - отметил полковник полиции.

«Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению», - добавил он.