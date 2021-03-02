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    16:18, 02 Март 2021 | GMT +6

    Преступная группа перевозила поездом наркотики в четыре города РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали группу лиц, занимавшуюся перевозкой наркотических средств железнодорожным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «В феврале текущего года при проведении транспортными полицейскими специальных мероприятий установлена и задержана группа лиц, занимавшаяся перевозкой наркотических средств железнодорожным транспортом для дальнейшего их распространения на территории городов Нур-Султана, Павлодара, Семея и Экибастуза», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

    По его словам, группа организовала интернет-магазин под названием «FaskGood» для продажи психотропных веществ через тайники-закладки посредством социальных сетей.

    «В ходе проведенных обысков было изъято более 2 тысяч разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для их расфасовки.

    По данному факту проводится досудебное расследование», - отметил полковник полиции.

    «Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению», - добавил он.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Правоохранительные органы
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