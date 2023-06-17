Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Оперативники Павлодара пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищением феррохромной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, при координации прокуратуры области, в ходе длительной разработки и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась хищением феррохромной продукции с территории Аксуского завода ферросплавов, являющегося одним из крупнейших предприятий страны по производству и поставке ферросплавов.

Ущерб, причиненный предприятию, составляет более 150 млн тенге.

– Оперативниками установлена вся «преступная цепочка», в состав которой вошли как бывшие, так и действующие работники завода, а также «криминальные элементы» региона. По уголовному делу проведено более 10 обысков, в ходе которых изъяты важные для следствия вещественные доказательства, в том числе добытые преступным путем денежные средства, имущество, дорогостоящие машины и другие материальные ценности. Полицией задержаны 14 лиц, подозреваемых в совершении данного преступления, в отношении которых избраны различные меры пресечения, - сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

В полиции отметили, что организатор преступной схемы скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, но 14 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий при содействии коллег ДП Алматы задержан. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК. Основные подозреваемые, организатор и активные участники преступной группы водворены в ИВС.