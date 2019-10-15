Преступная группа обезврежена в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области обезврежена преступная группа, причастная к убийству иностранца и разбойным нападениям на сельские магазины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав преступной группы входило 6 человек, находящиеся сейчас под арестом в изоляторе временного содержания Талгарской районной полиции. Самому старшему из задержанных 30 лет, младшему 24 года, никто из которых ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемым доказана пока причастность к убийству 20-летнего гражданина Узбекистана, а также двум разбойным нападениям на сельские магазины в Талгарском районе. Все три факта преступлений зарегистрированы в конце августа и начале октября в Кендалинском сельском округе. В качестве вещественных доказательств к материалам уголовного расследования приобщен обрез огнестрельного оружия, из которого производился выстрел в потерпевшего. Расследование находится на особом контроле областного Департамента», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Установлено, что в убийстве принимали участие четверо из членов группы, в разбойных нападениях по двое-трое человек. При совершении преступлений использовались маски.

«В качестве потерпевших по двум фактам разбойных нападений выступают женщины-продавщицы, 1975 и 1977 годов рождения, лишившиеся дорогостоящих сотовых телефонов и наличности. На время расследования в отношении подозреваемых районным судом санкционирован «Арест». Сейчас продолжается проверка причастности преступной группы к другим нераскрытым преступлениям», - дополнили в областной полиции.