Преступная группа незаконно обналичивала денежные средства в ряде регионов РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержана с поличным группа лиц, которая занималась незаконным обналичиванием средств в городах Алматы, Шымкент, а также Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области комитета по финансовому мониторингу задержана с поличным группа лиц, которая осуществляла действия по выписке фиктивных счет-фактур и других первичных бухгалтерских документов без фактического выполнения работ и оказания услуг.
Задержанные для осуществления своей противоправной деятельности использовали ряд предприятий, оформленных на подставных лиц.
В феврале текущего года сотрудниками департамента проведены обыски по 12 адресам в городах Алматы, Шымкент и Алматинской области, по итогам которых обнаружены 105 печатей различных предприятий, бухгалтерская документация, кассовые аппараты и фискальные чеки.
Стоит отметить, что под видом хостела членами ОПГ был организован офис для ведения бухгалтерской деятельности.
Предположительная сумма ущербу государству в виде неуплаты налогов составляет свыше 200 млн тенге, и это сумма только от одной компании.
Уголовным кодексом РК за совершение вышеуказанного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы со сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
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