Преступная группа нанесла государству ущерб на 1,9 млрд тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием средств, нанесла государству ущерб в 1,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом Агентства по городу Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек. Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм «, - говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, за эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиарда тенге.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиарда тенге в виде неуплаченных налогов.

Члены группы осуждены на различные сроки, от двух до четырех лет лишения свободы.