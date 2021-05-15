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    11:53, 15 Май 2021 | GMT +6

    Преступления в сфере информационных технологий выявляют полицейские Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях профилактики, пресечения и раскрытия киберпреступлений с 12 по 14 мая текущего года на территории столицы проводился оперативно-профилактическое мероприятие Hi-Tech. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

    За два дня мероприятия зарегистрировано 22 преступления в сфере информационных технологий, основную часть которых составляют интернет-мошенничества.

    За сутки раскрыто 5, а также 20 ранее совершенных киберпреступлений. За совершение интернет-краж и мошенничеств задержано и привлечено к уголовной ответственности 10 лиц. К примеру, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый 30-летний житель Усть-Каменогорска, ранее судимый за аналогичное преступление, который под предлогом продажи игровой приставки создал ложное объявление на сайте olx.kz и обманным путем получал деньги на электронный кошелек.

    Также в ходе ОПМ задержан 20-летний житель Караганды, который через мессенджер в Телеграме на одном из каналов приобретал персональные данные и реквизиты банковских карт жителей столицы. Регистрировал на них учетную запись в букмекерских конторах в онлайн-режиме, а затем совершал кражи денег с банковских карт. Далее переводил деньги на подставные счета в 1XBET, после чего осуществлял вывод денежных средств через покупные карты. В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

    Среди задержанных и 22-летняя девушка, которая совершила хищение денег с банковской карты малознакомой. После совместного распития она воспользовалась ее сотовым телефоном, через приложение тайно перевела денежные средства на подставной счет в сумме 100.000 тенге. В ходе допроса она дала признательные показания.

    В ходе рейдовых мероприятий изъято 116 контрафактной продукции, в том числе 40 нелицензионных программных обеспечений. В сети Интернет было выявлено 22 источника распространения порнографического продукта, которые в последующем были заблокированы. В ряде компьютерных клубов проведены профилактические мероприятия с целью профилактики и предупреждения фактов, пропагандирующих культ жестокости и насилия среди подростков и несовершеннолетних.


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