Преступления стали совершать дети из благополучных семей Актобе – начальник МПС

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2019 году более половины преступлений были совершены детьми из благополучных семей Актобе. Об этом на встрече полицейских с представителями родительских комитетов и педагогами рассказал начальник местной полицейской службы Актобе Ардана Саймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 10 месяцев с начала года актюбинскими подростками было совершено 112 преступлений, преступность снизилась на 12 процентов. Однако стражей порядка волнует тенденция увеличения преступности среди детей из благополучных семей. Как известно, 10 ноября в Актобе в драке был убит 15-летний подросток, что стало поводом для проведения этой встречи с родителями.

«Анализ показал, что 52 процента преступлений среди несовершеннолетних совершено детьми из вполне благополучных семей. 54 процента преступлений совершены подростками, которые ранее не привлекались к ответственности. Если раньше мы работали с теми детьми, кто на учете, то сейчас тенденция изменилась – надо воспитывать детей из благополучных семей. Причем школьных инспекторов по Актобе не хватает на 125 человек, один инспектор вынужден охватывать 3 школы, так как на 442 школы приходится 114 инспекторов по делам несовершеннолетних. Тут нужно работать сообща, всем обществом», - сказал начальник МПС Ардана Саймагамбетов.









Он также внес несколько предложений по улучшению ситуации, среди которых показ социальных видеороликов в СМИ и соцсетях, организация досуга детей, внедрение металлодетекторов в школах, проведение тренингов с психологами на предмет выявления тревожности и агрессии детей.

Начальник департамента полиции области Атыгай Арыстанов отметил, что многие родители не контролируют своих детей, но защищают их, если те попадают в полицию. Также среди недостатков он отметил пассивность школьных инспекторов, которые зачастую отсутствуют на местах, не посещают школы.

Руководитель управления образования области Ляззат Уразбаева отметила, что в ситуации с инцидентом 10 ноября, когда в драке был убит 10-классник школы №61, виноваты все - полиция, школа, родители. Вместе с тем, случай произошел в воскресенье вечером, и физически классный руководитель не мог уследить за ребенком.

«Не надо друг на друга пенять, здесь вина и классного руководителя, и школы, но основная вина на родителях. В воскресенье вечером, когда произошла драка, почему дети не были дома? В каждой школе есть классные руководители, но и родители у детей тоже есть. Теперь в целях профилактики преступности мы будем проводить в школах в течение 2 недель родительские собрания. Пусть родители смотрят карманы своих детей на предмет ношения запрещенных предметов, мы полностью поддерживаем предложения полиции», - сказала Л.Уразбаева.