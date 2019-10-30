Преступление или кредит – чем чревата регистрация чужого номера на ваш ИИН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Виталий Ярошенко рассказал о последствиях при регистрации мобильных номеров на другого человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотели бы рассказать о тех рисках, которые существуют (при регистрации на человека номеров посторонними людьми, прим. ред). Либо вы пользуетесь чужой сим-картой. По факту, в этом случае вы совершаете действие от лица другого гражданина, но рискуете потерять эту сим-карту, потому что владельцем сим-карты является другой гражданин, на кого она зарегистрирована. Он в любой момент может прийти в офис сотового оператора, написать заявления и заблокировать сим-карту. В офисе оператора он может запросить детализацию звонков, смс и интернет-трафика, узнать, куда и кому звонили с номера», - перечислил Виталий Ярошенко на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, при блокировке такого номера, человек может попросить вывести денежные средства с номера, обналичив их, либо переведя на другой номер. Потому что он является владельцем номера.

«Это в случае, если вы пользуетесь чужой сим-картой. Теперь о том, что происходит, если вашей сим-картой пользуется кто-то. С помощью нее можно совершить какие-то противоправные действия, и в первую очередь сотрудники правоохранительных органов, сделав запрос к сотовому оператору, придут к вам. Потом они будут искать того человека, который действительно совершил это преступление, но некоторые неудобства это вызовет. Также вы знаете о коллекторских фирмах: люди, используя чужие сим-карты, берут кредит, оставляют этот номер, и коллекторы потом будут звонить вам», - подчеркнул спикер.

Напомним, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявили о возможности проверить зарегистрированных на человека телефонных номеров. Согласно информации, в специальный сервис необходимо ввести ИИН гражданина РК и система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

Несколько дней назад оператор Kcell проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. В результате владельцы неправильно зарегистрированных номеров столкнулись с отключениями номеров.